Компания LG представила недорогой смартфон Q51

25.02.2020, 11:30, Новости дня

Южнокорейская компания LG официально презентовала новый недорогой смартфон LG Q51.

Аппарат получил увеличенный 6,5-дюймовый экран, в верхней части которого применили каплевидный вырез для фронтальной камеры на 13 мегапикселей. Вместе с тем основная камера имеет три объектива на 13+5+2 мегапикселя. Сканер отпечатков пальцев LG Q51 расположен на задней части смартфона. По предложенным снимкам можно увидеть, что на корпусе предусмотрено защитное стекло.

Смартфон функционирует на базе современной ОС Android 10 с фирменной оболочкой LG UI. Высокую производительность гаджета обеспечит восьмиядерный чип Helio P22 с 3 гигабайтами оперативной памяти. Размер встроенной памяти составил 32 гигабайта. Емкость аккумулятора нового LG Q51 имеет 4000 мАч.