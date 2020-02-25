Исполнительница песни «За Путина» ответила на критику Водонаевой

25.02.2020, 11:26, Новости дня

Тюменская шансонье Жанна Прохорихина, спевшая на Красной площади песню, посвященную президенту РФ «За Путина», ответила на насмешки телеведущей Алены Водонаевой.

Прохорихина в беседе с Ura.ru заявила, что Водонаевой стоит обратиться к психологу.

«Я считаю, что она заражена гордыней, а это смертный грех. Ей нужна психологическая помощь, потому что она ведет себя неадекватно», – подчеркнула Прохорихина.

По словам тюменской исполнительницы, она лично не знакома с телеведущей, однако «после ее высказываний про малоимущие семьи полностью исключила ее из своей жизни».

«Я вообще даже не хочу видеть этого человека», – добавила она.

Ранее Водонаева в своем Instagram высмеяла песню тюменской певицы, а исполнительницу назвала «Жанной курильщика».

«Саундтреком (нашей действительности) по мечте. Я ору второй день и, когда начинается вступление, не могу устоять», – написала телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Саундтреком ( нашей действительности ) по мечте Я ору второй день и когда начинается вступление, не могу устоять. Бодрого утра вам, друзья! «Есть ещё Сергей Лавров и есть ещё Сергей Шойгу». Это же гениально! Жанна курильщика Кто затанцевал, признавайтесь?!

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 24 Фев 2020 в 8:31 PST

Напомним, Водонаева ранее оказалась в центре скандала после заявления о том, «нищие» россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. Она также назвала получателей маткапитала «пьющими» и «маргиналами». Водонаеву пригласили на беседу в полицию, после чего она отказалась участвовать в телепрограммах.