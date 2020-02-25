Похудевшая после развода с Петросяном Елена Степаненко удивила поклонников помолодевшей внешностью

25.02.2020, 11:21, Разное

Отечественная артистка эстрады, пародист и телеведущая Елена Степаненко после развода с юмористом Евгением Петросяном очень похудела, а внешне, как отмечают поклонники, выглядит значительно помолодевшей. Новым фото актрисы, сделанным на съёмках очередного проекта, на странице в Instagram поделился Сергей Дроботенко.

Летом 2018 года стало известно о расставании Елены Степаненко и Евгения Петросяна, что немало удивило поклонников именитых российских юмористов. Супругов развели, но раздел имущества длится до сих пор и в этом отношении паре сложно прийти к единому мнению. Артистка за последний год очень преобразилась, похудев более чем на 40 кг. На обнародованном Дроботенко снимке фолловеры даже не сразу узнали Степаненко, так как у неё изменилась не только фигура, но и внешность в целом. Артистка запечатлена с новой причёской и «омолодившимся» лицом, что некоторые считают результатом работы пластических хирургов.

Большинство подписчиков в комментариях пишут, что Елене Степаненко «пошёл на пользу» развод с Петросяном и это только положительно отразилось на её внешности. Другие замечают «проблемы с омоложением», считая, что пластика прошла не совсем успешно, поэтому на лице видны изъяны – неровности на коже и «поплывший» контур лица.