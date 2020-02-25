Ирина Шейк в Милане «засветила» помолвочное кольцо

25.02.2020, 11:21, Разное

Российская супермодель и киноактриса Ирина Шейк попала в объективы папарацци во время поездки в Милан. На обнародованных фото экс-возлюбленная Брэдли Купера запечатлена, предположительно, с новым бойфрендом и кольцом, схожим с помолвочным.

Ирина Шейк прилетела в Милан незадолго до открытия Недели моды. В один из дней модель «поймали» в компании её же агента Али Кавусси. Однако некоторые предполагают, что пару связывают не только рабочие отношения, но и романтические. В качестве подтверждения «теории» называют то, что знаменитости держались за руки и остались весьма недовольны настойчивым интересом папарацци. Кстати, особо внимательные заметили у Шейк очень схожее с помолвочным кольцо, вследствие чего пришли к выводу, что вскоре модель может сообщить о грядущей свадьбе.

На данный момент ни Ирина Шейк, ни Али Кавусси не прокомментировали предположения о помолвке и романе. Подруги и представители российской супермодели также предпочитают умалчивать о её личной жизни, особенно после разрыва отношений с Купером в минувшем году, о котором, как недавно призналась Шейк, она «ничуть не сожалеет».