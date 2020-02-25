Учитель труда пришел пьяным и уснул на полу на глазах у школьников в Казани

25.02.2020, 11:18, Разное

В одной из школ Татарстана учитель труда пришел в класс пьяным и лег спать на полу во время урока. Ученики запечатлели произошедшее на камеру, сообщает телеканал «360».

Курьез случился в школе №7 города Азнакаево. На кадрах видеозаписи видно, как мужчина покачивается из стороны в сторону, сидя на парте. В какой-то момент он теряет равновесие и падает спиной на пол. Его правая нога остается лежать на стуле. В этой замысловатой позе нетрезвый педагог решил вздремнуть. СМИ сообщают, что нерадивого преподавателя уволили. 



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