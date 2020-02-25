Присяжные признали продюсера Харви Вайнштейна частично виновным…

25.02.2020, 11:18, Разное

…по делу о сексуальном насилии.

В Нью-Йорке присяжные признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера из пяти. Они, как сообщает телеканал CNN, сочли доказанным, что Вайнштейн изнасиловал актрису в 2013 году и принуждал ассистентку к оральному сексу в своей квартире в 2006 году.

Более серьезные обвинения в «хищническом сексуальном насилии» в отношении двух женщин, грозившие продюсеру пожизненным заключением, жюри присяжных из семи мужчин и пяти женщин отклонили.

Суд огласит наказание для Вайнштейна на основании их вердикта 11 марта: изнасилование предполагает до 4 лет лишения свободы, а второй эпизод — от 5 до 25 лет. Его уже взяли под стражу в зале суда, надев на руки наручники.

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В 2017 году в США произошла серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами: в октябре несколько актрис заявили, что Вайнштейн на протяжении нескольких лет заставлял их вступать с ним в половую связь. На действия продюсера пожаловались около 80 женщин, включая актрис Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.

Вскоре после этого в США началась масштабная кампания против сексуальных домогательств. В неподобающем поведении позже обвинили актеров Кевина Спейса, Дастина Хоффмана, Моргана Фримена, комика Луи Си Кея и других.