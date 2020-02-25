США провели учения по отработке «ограниченного» обмена ядерными ударами с Россией

25.02.2020, 11:14, Новости дня

На прошлой неделе США провели военные учения, на которых симулировался «ограниченный» обмен ядерными ударами с Россией, подтвердил высокопоставленный представитель Пентагона.

Решение военного ведомства рассказать журналистам подробности таких учений было весьма необычным.

Примечательно также то, что военные игры воплотили спорную идею, что битву с применением ядерного оружия можно выиграть и не довести ее до полномасштабного конфликта, результатом которого станет уничтожение всего человечества.

Учения прошли через несколько недель после того как США поставили на вооружение новую маломощную боеголовку подводного базирования, введенную в эксплуатацию по распоряжению президента Дональда Трампа. Боеголовка должна стать противовесом российскому тактическому оружию и призвана сдержать его применение.

Согласно стенограмме неофициального брифинга с участием высокопоставленных представителей Пентагона, министр обороны Марк Эспер принял участие в «мини-учениях» в Стратегическом командовании США в Небраске. Эспер играл роль самого себя в сымитированной кризисной ситуации, в которой Россия атаковала американский объект в Европе.

«Сценарий включал чрезвычайную ситуацию в Европе, когда вы ведете войну с Россией, а Россия решает применить маломощное ядерное оружие против объекта на территории страны НАТО, – заявил высокопоставленный представитель Пентагона. – Тогда вы вступаете в разговор, который нужно провести с министром обороны, а затем с президентом, чтобы, в конце концов, решить, как на это ответить».

«В ходе этих учений мы имитировали ответ с применением ядерного оружия», – добавил представитель Пентагона, охарактеризовав его как «ограниченную реакцию».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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