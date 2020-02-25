США и Южная Корея могут сократить военные учения из-за коронавируса

25.02.2020, 11:04, Новости дня

ВАШИНГТОН – Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские и южнокорейские военные изучают возможность сокращения масштабов учений на Корейском полуострове, в то время как Южная Корея пытается сдержать эпидемию коронавируса.

Командующий американскими войсками в Корее и главный южнокорейский генерал «рассматривают возможность сокращения масштабов командно-штабных учений из-за опасений в связи с коронавирусом», заявил Эспер журналистам на брифинге в Пентагоне с его корейским коллегой Чон Гён Ду.

«Ситуация довольно серьезная», – сказал министр обороны Южной Кореи, добавив, что передвижение между воинскими частями было ограничено.

Чон Гён Ду сообщил, что по состоянию на воскресенье, анализы выявили коронавирус у 13 южнокорейских военнослужащих. Он отметил, что корейским военным запретили брать отпуска и перемещаться из одной части в другую в попытке остановить распространение вируса.