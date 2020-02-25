Влюбленных людей можно определить по походке

25.02.2020, 11:14, Новости дня

Японские исследователи сообщили, что влюбленных людей можно определять по походке. Оказывается, у всех пар есть общие признаки.

Авторами уникального открытия стали сотрудники Университета Тохоку в Японии. На протяжении длительного периода времени они занимались изучением особенностей влюбленных людей, а также анализом их общих признаков. В итоге также был проведен эксперимент с 10 парами добровольцев. При этом пары были сформированы перед экспериментом, а сами люди между собой знакомы не были. Участники эксперименты заполнили опрос, общались пару минут и молча гуляли.

С помощью специальной аппаратуры эксперты выяснили, что двое молодых людей, идущих по улице синхронно, могут симпатизировать друг другу. Для укрепления отношений ученые также рекомендовали проводить доверительную беседу не в помещении, а на улице.



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