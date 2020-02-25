Компания Xiaomi представила «умную» посудомоечную машину

25.02.2020, 11:14, Новости дня

Китайская компания Xiaomi продолжает разрабатывать «умные» устройства для кухни.

На этот раз предложена фирменная посудомоечная машина, которая получила название Mijia Internet Dishwasher. Техника обладает дисплеем, на котором отображены основные состояния устройства. Вместительность оборудования позволяет с легкостью разместить 8 комплектом посуды, а также воспользоваться 9 различными режимами мойки. Также модель подразумевает возможность быстрой мойки, на которую уходит около 11 минут.

В настоящее время для участников по сбору средств на выпуск Mijia Internet Dishwasher ценник составляет 284 долларов, однако при выходе на рынок стоимость возрастет примерно до 330 долларов. Также выпустят более компактный аналог посудомоечной машины, в которой можно разместить до 4 комплектов посуды и ценник составил около 140 долларов.



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