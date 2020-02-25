Cсылки на секретные чаты WhatsApp нашёл Google. И показал их всем

25.02.2020, 9:06, Новости дня

Приватные группы в мессенджере WhatsApp, принадлежащем Facebook, оказались не такими уж приватными. Как выяснили журналисты издания Motherboard, ссылки для автоматического вступления в эти группы нетрудно найти при помощи Google.

Таким образом, увидеть содержимое приватных чатов, которые их администраторы создавали, возможно, для исключительно конфиденциального общения, могли все, сформулировавшие определенным образом запрос к Google.

Дело в том, что ссылки на такие чаты содержат строку «chat.whatsapp.com». Введя её в Google, можно обнаружить сотни тысяч ссылок на группы WhatsApp, опубликованные их создателями на различных форумах, в соцсетях или просто в комментариях на сайтах.

Большинство таких групп безобидны, однако в ходе проверки некоторых ссылок журналисты нашли как минимум один чат, в котором участники обменивались порнографией. В другой же общались сотрудники одной из некоммерческих организаций при ООН — вступив в неё, журналисты получили доступ к номерам телефонов участников.

Мессенджер, число пользователей которого недавно перевалило за 2 млрд человек, регулярно оказывается в центре скандалов. Недавно его назвали как самый вероятный путь атаки, приведшей к краже интимных снимков у самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса. Материалы попали в желтую прессу и привели к разводу, стоившему бизнесмену половины состояния. Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно объяснял, почему он уверен, что WhatsApp намеренно начинён шпионскими закладками.

Текст:

Вести.Hi-tech



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