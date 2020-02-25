Парубий о возможном пересмотре языкового закона: Не сейте московский ветер – пожнете украинскую бурю

25.02.2020, 11:06, Новости дня

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий высказал мнение, что в случае пересмотра принятого Радой прошлого созыва языкового закона реакция украинского народа будет «адекватной». Так он прокомментировал заявление нардепа от «Слуги народа», главы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, который анонсировал обсуждение языкового вопроса с целью найти компромиссный подход.

«Команда [президента Украины Владимира] Зеленского собирается пересматривать Закон Украины о языке. Скажу коротко: ничего у вас не получится. Украинский язык различные оккупанты и их прислужники в Украине всегда пытались уничтожить. Потому что знали, что для украинцев именно язык является основой осознания себя отдельным и единым народом. Для «русского мира» ненавистным является независимое Украинское государство, невыносимым является украинский язык», – написал Парубий на своей странице в Facebook.

По его словам, наступление на украинский язык является наступлением на украинскую идентичность и государственность.

«Ответ украинцев будет адекватным. Не сейте этот московский ветер, потому что пожнете украинскую бурю», – добавил нардеп.

Команда Зеленського збирається переглядати Закон України про мову.Скажу коротко: нічого у вас не вийде.Українську мову… Posted by Андрій Парубій on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский заявлял в конце апреля, что этот закон, по его мнению, приняли «без широкого обсуждения с общественностью». «После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», – сказал тогда Зеленский.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что не видит причин анонсировать внесение изменений в языковой закон.

Ткаченко в интервью «Главкому» 19 февраля сказал, что на базе его парламентского комитета начата подготовка к круглым столам «относительно чувствительных вопросов, в том числе и языкового, чтобы понять, какой компромиссный подход можно было бы найти, который объединял бы страну».