В Приамурье сошли с рельсов 18 вагонов с углем

25.02.2020, 11:06, Новости дня

Восемнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области и перекрыли движение на этом отрезке пути, сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги.

Авария произошла в 13:45 по местному времени (07:45 по Москве) 25 февраля неподалёку от поселка Кундур. Причины ЧП пока не называются, о пострадавших не сообщается.

Известно, что в результате схода вагонов грузового состава оказались повреждены рельсы двух путей. На кадрах с места видно, что по меньшей мере пять вагонов свалились со склона, уголь оказался на рассыпан по земле.

Работы по восстановлению путей уже начались, но, скорее всего, будут задержаны минимум три пассажирских поезда: Владивосток — Новосибирск, Новосибирск — Владивосток и Владивосток — Москва.



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