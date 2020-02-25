Первый участок трассы из Краснодара в Крым начнут строить в конце марта

25.02.2020, 11:06, Новости дня

Представители Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" объявили конкурс на проектирование первого участка трассы от Крымского моста до Краснодара. Длина дороги оставит 68 километров. На работы будет выделено 59 миллиардов рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. Об этом сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на материалы опубликованные на сайте госзакупок.

Контракт рассчитывают заключить к концу марта. Специалисты оценили стоимость строительство сваей автомагистрали протяженностью 119 километров в 100 миллиардов рублей.

Напомним, на автомобильных подходах к Крымскому мосту установлены стационарные посты для контроля дорожной обстановки.

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ГТРК "Кубань"