Протестующие полицейские застрелили военнослужащего на Гаити

25.02.2020, 11:05, Новости дня

В Порт-о-Пренсе военнослужащий был убит во время перестрелки с полицейскими, протестующими у здания штаба армии, сообщило министерство обороны Гаити.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля. Полицейские, недовольные уровнем зарплат и условиями труда, устроили перестрелку с солдатами, передает издание The New York Times.

Еще один военнослужащий получил ранение. Кроме того, пострадали трое гражданских, они были госпитализированы с ранениями разной тяжести.

Отмечается, что перестрелка продолжалась в течение нескольких часов, что привело к эскалации беспорядков.

Полицейские начали протесты в феврале после того, как ряд сотрудников правоохранительных органов уволили за попытку объединиться в профсоюз.

При этом указывается, что протесты не связаны напрямую с антикоррупционными митингами, которые бушевали на Гаити большую часть 2019 года, однако вызваны тем же широко распространенным недовольством ситуацией в экономике страны.



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