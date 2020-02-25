Пьяный учитель упал с парты в Татарстане

25.02.2020, 11:05, Новости дня

В Татарстане преподавателя школы уволили после того, как он появился на уроке в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 13 февраля в средней общеобразовательной школе №7 в городе Азнакаево, передает RT.

Видео с нетрезвым преподавателем появилось в Сети накануне. На кадрах видно, как мужчина шатается, сидя на парте, а затем падает на пол.

«13 февраля в МБОУ «СОШ №7 г. Азнакаево» учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте. По факту случившегося проведено служебное расследование, работник уволен», – сообщили в управлении образования Азнакаевского района республики.

Отмечается, что с учениками и их родителями, ставшими свидетелями инцидента, была проведена этическая беседа.

В декабре 2018 года в интернете была опубликована видеозапись, на которой пьяный преподаватель бил школьника в классе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Сальма Хайек провела ночь после «Оскара» в госпитале

18.02 / «Суперджет» совершил аварийную посадку во Внуково

17.02 / МИД предупредил россиян об опасности за рубежом от американских спецслужб

14.02 / В электричке Москва-Тверь трое мужчин изнасиловали пассажирку

21.01 / В Донецке убит замкомандующего спецназа в ДНР Алексей Кривуля

14.02 / Мать объяснила, почему бросила грудничка у метро

28.12 / В мире: Черногория умудрилась превзойти Украину по наглости

09.02 / Названы наиболее полезные продукты для сердца

07.02 / Ожоги, синяки, лицо в крови: тело еще одной россиянки найдено в Италии

14.01 / Дорофеева позировала в двух разных купальниках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика