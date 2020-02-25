Священник и диетолог рассказали, кому нельзя соблюдать Великий пост

25.02.2020, 11:04, Разное

Священник РПЦ Владимир Вигилянский и диетолог Елена Соломатина рассказали, что не стоит абсолютно всем соблюдать Великий пост и ограничивать приём пищи. Есть куда более правильные решения на это время, не нагружающие организм.
В качестве альтернативы ограничений в пище диетолог посоветовала подойти более внимательно к установленным правилам. Она призвала отказаться от употребления вредной пищи и неизменно проконсультироваться с лечащим врачом. Кому точно не следует соблюдать никакие посты, так это людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, печени и диабетикам. Во всех этих случаях любые ограничения в пище могут привести к очень серьёзным последствиям для здоровья. Причём в группе повышенного риска находятся и пожилые люди. Им тоже не рекомендуется ограничивать себя в еде и резком менять привычную диету. Лучше всего обратиться к специалисту для составления сбалансированного рациона на весь срок Великого поста.

Со словами диетолога полностью согласен и священнослужитель, который отметил важность духовных ограничений во время Великого поста. Он объяснил, что сама по себе еда занимает одно из последних мест и призвана просто ограничить человека от злоупотребления приёмом пищи. «Если же человеку нужен кальций, то во время поста он может есть творог и пить молоко, ведь для него это лекарство. Если человек занимается тяжёлым физическим трудом, то ему просто необходима высококалорийная диета», — объясняет священник. Куда лучше отказаться от вредных привычек и просмотра телевизора, ведь ограничения должны исходить из пристрастий.



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