Египетский доктор советует отказаться от сахара для лучшей защиты от коронавируса

25.02.2020, 11:04, Разное

Египетский доктор Мохсен аль-Нади советует отказаться от употребления сахара для усиления защиты от коронавируса. Укрепить иммунитет также поможет избавление от вредных привычек, ухудшающих здоровье.

Особую актуальность рекомендации специалиста приобретают на фоне угрозы пандемии COVID-19. Доктор считает, что отсутствие в рационе простого углевода, который связывают с различными воспалительными процессами в организме, увеличит возможности противостояния любому вирусу. Злоупотребление продуктами, содержащими обработанный сахар, по мнению медиков, повышает риск развития опасных заболеваний. К ним относят онкологию, диабет, болезни сердца и сосудов. Ослабление иммунитета часто наблюдается также у тех, кто не в силах отказаться от пристрастия ко всем видам курения. Кроме вреда, причиняемого собственному здоровью, они подвергают опасности вдыхания табачного дыма также и своих близких, а особенно детей.Если ранее предполагалось, что коронавирус не поражает ребенка возрастом до 15 лет, то в настоящее время стали известны случаи заболевания среди детей, хотя и в более легкой форме, чем у взрослых.

В связи с этим приобретает особую важность соблюдение правил гигиены. Мохсен аль-Нади напоминает о необходимости сбалансированного питания, советует хотя бы раз в неделю употреблять жирные сорта рыбы, а также не забывать о пользе грибов для поддержания невосприимчивости к заразным заболеваниям.