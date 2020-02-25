Эксперт объяснил отказ украинцев с коронавирусного лайнера эвакуироваться на родину

25.02.2020, 10:58, Новости дня

«Вероятность остаться в живых на коронавирусном лайнере и в Новых Санжарах примерно одинакова», – сообщил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя отказ граждан Украины эвакуироваться на родину с находящегося на карантине лайнера Diamond Princess.

«Конечно, посмотрев новости из Новых Санжар, украинские граждане побоялись эвакуации. Но кроме этого они побоялись опозориться и попасть на видеокадры СМИ и блогеров», – сказал киевский политолог и журналист Владимир Скачко.

«К тому же, Новые Санжары – это самый удивительный и гармоничный результат того страха, который охватил Украину за шесть лет после майдана. Нравственная деморализация, атомизация и духовная деградация – вот результат отказа Украины от прежних нравственных устоев», – добавил собеседник.

«Кроме того, мы наблюдаем внутреннюю оккупацию страны населением одного региона с обязательным навязыванием постулатов жизни. Ведь новосанжарская история началась не на Полтавщине, а на Галичине. Первый бунт был именно там, когда львовские медики отказались принимать граждан Украины и пели по этому поводу гимн. Все остальное – уже следствие», – напомнил политолог.

Он также уверен в том, что «галичане не пускали украинцев» не столько из-за боязни заразиться, сколько из-за своей излишней патриотичности. «Они выражали уверенность в том, что борт с эвакуированными украинцами изначально направляли к ним в качестве мести за патриотическую позицию и за то, что они голосовали за Петра Порошенко. И сегодня эти люди навязывают политическую повестку всей стране», – заключил Скачко.

Ранее стало известно, что почти все находящиеся на карантинном лайнере Diamond Princess граждане Украины не собираются эвакуироваться на родину. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав Украины готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В этом случае планируется принимать соответствующие меры.

Напомним, в прошлый четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков. Позднее в Новых Санжарах рассказали о планах местных жителей сжечь санаторий для эвакуированных.

Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.