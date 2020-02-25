Объявленный в розыск Интерпола ГРУшник-отравитель оказался действующим членом миссии России в ВТО

25.02.2020, 10:57, Новости дня

Расследование подготовлено совместно с Bellingcat, Tamedia (Швейцария) и фондом Civica

Один из ключевых участников ГРУшной группы, отравившей бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, известный под именем Георгий Горшков и объявленный недавно в розыск, в действительности является Егором Гордиенко, ранее работавшим под дипломатическим прикрытием в российском представительстве при ВТО в Женеве. Будучи дипломатом в ранге третьего секретаря, он также участвовал в спецоперациях вместе с участниками отравления Скрипаля. После публикации нашего расследования об отравлении в Болгарии Гордиенко был вынужден спешно вернуться из Женевы в Москву. Но учитывая то, что он аккредитован до конца 2020 года, случай Гордиенко стал первым, когда действующего дипломата объявляют в розыск Интерпола по обвинению в покушении на убийство.

Отравление в Болгарии

Егор Гордиенко (он же Георгий Горшков) был одним из 8 человек, принимавших участие в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году. Судя по тому, что он оказался в числе трех человек, которых болгарские власти недавно объявили в розыск, Гордиенко был одним из ключевых участников этой операции.

Первый раз «Горшков» прилетел в Болгарию 11 февраля 2015 года вместе с другими сотрудниками ГРУ — Денисом Сергеевым («Сергеем Федотовым) и Сергеем Лютенко («Сергеем Павловым») — оба его попутчика теперь тоже в розыске по этому делу. Через 9 дней вся троица вернулась в Москву; по мнению болгарских правоохранителей, эта первая поездка была подготовительной. 24 апреля «Горшков» снова прилетел в Болгарию, на этот раз в курортный город Бургас, откуда на арендованной машине отправился в Софию и остановился в Hill Hotel. Судя по данным следствия, «Горшков» попросил номер, окна которого выходили во двор, откуда был виден въезд на подземную парковку. Именно этой парковкой пользовался Гебрев и сотрудники его компании Emko. Тогда же, 24 апреля, прилетели Сергеев и Лютенко. 28 апреля в 13:57 по местному времени некий человек (по мнению следствия, Денис Сергеев) попадает в зону видимости камеры на той самой парковке в нелепой широкополой шляпе и в перчатках. Следователи полагают, что именно в этот момент он нанес спреем нервно-паралитический яд («Новичок» или близкое по составу вещество) на ручку двери автомобиля Гебрева.

Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание, его состояние постоянно ухудшалось — вскоре он впал в кому. Взятые тогда образцы его крови и мочи два месяца спустя были проанализированы финской лабораторией VERIFIN, аккредитованной ОЗХО, и показали, что в тот вечер Гебрев был при смерти, его почки уже отказали. С похожими симптомами (но в несколько лучшем состоянии) в тот же вечер были госпитализированы сын Гебрева и один из топ-менеджеров компании Emco.

В тот же вечер Гордиенко, Сергеев и Лютенко покинули страну.

Все трое отравленных выжили, и месяц спустя, 24 мая, Денис Сергеев («Федотов») снова прилетает в Болгарию. Он приземляется в Бургасе, берет в аренду машину и, судя по данным следствия, отключает в ней систему GPS, делая невозможным ее отслеживание. Через 4 дня в Болгарию прилетает и Гордиенко («Горшков»). В тот же день, 28 мая, Гебреву снова становится плохо, он опять теряет сознание, сын отвозит его в военный госпиталь в Софии. Вечером того же дня Гордиенко и Сергеев на машине уезжают в Сербию, сдают арендованную машину в Белграде, а 30 мая оба вылетают в Москву. С тех пор «Горшков» за пределами России не появляется. Зато появляется Гордиенко, уже под своей настоящей фамилией.

Кто такой Егор Гордиенко

Егор Гордиенко родился в 1979 году в городке Болград в Одесской области, где его отец служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 80-х его отец с семьей перебрался в Москву. Проследить юные годы Егора Гордиенко сложно, в базах данных он не оставил следов. Судя по имеющимся данным, в 2007 году он впервые побывал за границей и под своим настоящим именем на 12 дней отправился в Каир. С 2010 года он начинает совершать поездки под именем «Георгий Горшков». География его путешествий широка: Барселона, Украина, Турция, Чехия, Таджикистан, Чехия, Швейцария, Италия, Финляндия, Франция. Еще до Болгарии он совершает несколько совместных поездок с Сергеевым («Федотовым»), в том числе во Францию и в Таджикистан).

В марте и апреле 2014 года он несколько раз оказывается в Ростове и в Крыму. А в июле 2014 года он получает от государства квартиру в том же доме и в то же время, что и Александр Мишкин («Петров»), один из отравителей Скрипалей. Учитывая, что Мишкин и Чепига стали «героями России» за участие в украинской операции и именно в связи с этим получили квартиры в 2014 году, можно с высокой долей вероятности предположить, что и Гордиенко тоже «герой». А значит, лично встречался с Владимиром Путиным («героев России» по сложившейся традиции награждает лично президент).

Дипломат специального назначения

Вскоре после болгарской операции «Горшков» исчезает, но Гордиенко продолжает активную деятельность под своим реальным именем. В 2016 году он путешествует в основном в Крым, а в 2017 году снова отправляется в Европу — теперь уже с дипломатическим паспортом. 27 января он прилетает в Женеву в статусе третьего секретаря, аккредитованного как член российской миссии при Всемирной торговой организации. На сайте миссии его фамилии нет, однако в феврале этого года блог Nightingale опубликовал имя Гордиенко со ссылкой на неких неназванных дипломатов, которые опознали его после статьи о «Горшкове». Единственный раз имя Гордиенко появляется в открытых источниках в контексте его дипломатической работы лишь на сайте, посвященном статистике женевских марафонов. Первый марафон прошел в январе 2018 году — и там Гордиенко, обозначенный как участник российской дипломатической миссии, финишировал на 90-м месте, пробежав 5 км за 33 минуты. Он вместе с семей также зарегистрировался на аналогичный марафон в декабре 2018 года, но не явился на него.

Слева — Георгий Горшков, справа — Егор Гордиенко

Кейт Рокуэлл, официальный представитель ВТО, подтвердил Tamedia, что Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию уже в 2018 году. Чем именно Гордиенко занимался в ВТО, Рокуэллу неизвестно.

Пресс-секретарь российской миссии Дарья Рудакова сказала Tamedia, что не имеет никакой информации о Гордиенко, а когда с Рудаковой связался The Insider и поинтересовался, почему Гордиенко так внезапно покинул миссию, она попросила перезвонить, после чего перестала брать трубку.

Спешный отъезд

В 8 утра 25 октября 2018 года Гордиенко купил два билета — один в Москву с вылетом в тот же день, другой — обратно в Женеву на 31 октября. В 22:40 он вылетел в Москву, но обратным билетом так и не воспользовался — с тех пор Россию не покидал. Декабрьский марафон в Женеве прошел без его участия. В Москве он приземлился ночью, в 2:45, и, судя по биллингу его телефона, уже в 7 утра он был в штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе, 76. Тогда же он созвонился с генералом Аверьяновым, командиром войсковой части 29155. Весь день он пробыл на Хорошевском шоссе. Вечером он стал обзванивать друзей и знакомых, судя по всему, чтобы сообщить им — теперь он снова живет в Москве.

31 октября он приехал в аэропорт, но не для того чтобы вернуться в Женеву, как планировал раньше, а чтобы встретить свою семью, возвращавшуюся из Женевы.

Что же стало причиной столь спешного отъезда? Судя по всему, статья Bellingcat, вышедшая за день до его вылета, где упоминается поездка Чепиги в Прагу. Тогда мы еще не знали, что Гордиенко («Горшков») был в Праге вместе с ним. Но с этого дня пребывание Гордиенко в Европе стало слишком опасным для него.

Дипломат с «Новичком»

Чем же именно занимался Гордиенко в Женеве? Биллинг его телефона показывает, что в 2017 году он активно общался с Мишкиным, Сергеевым и Чепигой — тремя ГРУшниками, впоследствии отравившими Сергея Скрипаля и его дочь. А из биллинга телефона Сергеева известно, что он был в Женеве и посещал там офис ВТО, хотя это явно было не основной его задачей.

Что бы ни планировала эта группа, ясно, что их основная совместная операция должна была состояться в промежутке между декабрем 2017-го и февралем 2018 года. В этот период в Швейцарии одновременно оказываются не только Гордиенко, Сергеев, Мишкин и Чепига, но и Ежов («Кононихин»), и, возможно, Лютенко («Павлов»). Все они собрались в одном месте явно не для того, чтобы отпраздновать Новый год. Причем Ежов остается в Швейцарии до 1 марта, а уже второго марта Сергеев, Мишкин и Чепига покупают билеты в Лондон, чтобы отправиться на операцию по отравлению Скрипаля. Учитывая, что Сергей Скрипаль ранее бывал в Швейцарии, не исключено, что он планировал поездку в страну и той зимой, а если так — скорее всего, именно он и был мишенью ГРУшников. Не исключено, что эта команда в Швейцарии была задействована в какой-то другой операции, но та миссия, видимо, провалилась, так как громких убийств в этот период в Швейцарии не было.

Статус дипломата Гордиенко позволял ему пересекать границу без досмотра багажа, а это значит, что он мог быть именно тем человеком, который доставил «Новичок» из России.

Как нашли Гордиенко

О существовании офицера ГРУ по имени Георгий Горшков нам стало известно еще в октябре 2018 года, когда мы обнаружили в попутчиках у «Сергея Федотова» человека с номером загранпаспорта, номер которого отличался всего лишь на 2 цифры. Мы получили данные о его перелетах и данные о пересечении границы. Однако обнаружили, что данные в двух базах данных не совпадают. Найдя оффлайновую базу перелетов (которой, по понятным причинам, нельзя манипулирвоать постфактум) мы поняли, что кто-то специально изменил даты в онлайн-базе пересечения границы.

Стандартные методы поиска реального имени «Горшкова» (например, поиск человека с тем же первым именем и датой рождения) не дали результата. Казалось, что найти «Горшкова» уже не удастся.

Позднее мы нашли Егора Гордиенко в звонках генерала Аверьянова. Он был похожего возраста и тоже родился 2 февраля. Затем мы получили данные о его пересечении границы, содержащие его фотографию. Сравнение не оставляло сомнений, что это тот же человек.

The Insider