Лидер ПНС Ливии распространяет дезинформацию с трибуны ООН

25.02.2020, 10:52, Новости дня

Организация Объединенных Наций (ООН) разрешила лидеру т.н. Правительства национального согласия (ПНС) Файезу Сарраджу озвучивать фейки о Ливийской национальной армии (ЛНА) на своей площадке.

Недавно Саррадж в своем выступлении на комиссии по правам человека упомянул несколько видеороликов, которые были заранее подготовлены триполитанским «руководством». На этих видео якобы зафиксированы военные преступления. В дальнейшем запись была опубликована в интернете под аккаунтом операции триполитанских бандформирований «Вулкан гнева».

Ролик содержит несколько взаимосвязанных записей, которые «Правительство» ранее пыталось использовать в качестве компромата против ливийской армии. Например, обстрел курсантов военной академии в Триполи. Однако это была лживая информация. Учебное учреждение в дальнейшем разоблачило обманщиков и подтвердило, что бомбежки вели боевики банды «Абу Салим» из реактивной системы залпового огня. Террористы обстреляли курсантов, не желающих подчиняться ПНС и не признающих турецкую политику по вмешательству в дела Ливии. Банда «Абу Салим» известна похищениями нерезидентов страны, которых она заставляла воевать на стороне ПНС.

Во второй записи утверждается, что представитель нового правительства Махмуд Варфалла удостоен звания генерал-полковника за бомбежки лагеря беженцев. Позднее стало известно, что при атаке ливийской армии рядом с лагерем беженцев погибли исключительно террористы. Однако ПНС назвал убитых боевиков мигрантами.

Подчеркнем, что «Правительство» до сих пор ведет провокационную деятельность против ЛНА. Продолжительное время они обстреливают жилые кварталы Триполи в целях нарушения режима прекращения огня, существующего с 12 января. Более того, турецкая артиллерия и беспилотники атакуют позиции вооруженных сил, заставляя военных ЛНА отвечать точечными ударами по агрессорам.

Кроме прекращения перемирия лидеры ПНС намерены сохранить в дальнейшем получение оружие и техники из Турции, фактически нарушая действующее эмбарго на ввоз военных грузов в Ливию. В рамках специальной миссии Европа собирается контролировать Средиземное море и предотвращать переброску оружия для террористов на турецких судах.