Двойные стандарты WADA: Мо Фара может уйти от наказания

25.02.2020, 10:46, Новости дня

Про допинг знал, но все скрывал. Все сильнее разгораться скандал вокруг британского легкоатлета Мо Фары. Масла в огонь подлили журналисты BBC, которые опубликовали свое собственное расследование. По их данным, накануне престижного марафона он не просто получил четыре инъекции особого препарата. Их вводил главный врач федерации легкой атлетики Великобритании. Ранее британское антидопинговое агентство отказалось предоставить WADA пробы Фары на повторное тестирование.

Спортсмен, миллионер, рыцарь-бакалавр и обладатель ордена Британской империи за заслуги в атлетике. Мохаамед Муктар Джама Фара или коротко Мо стал гордостью сразу двух наций: Сомали, где родился, и Великобритании, чье подданство получил и чью честь стал отстаивать на международных соревнованиях. Как выяснилось, не без помощи допинговых сил.

"Это был первый марафон Мо Фары в 2014 году. За два дня до этого он получил дозу Л-карнитина внутривенно. Все произошло в этом отеле. Мо Фаре сделали четыре инъекции в руку в течение двух часов. И тренер Фары Альберто Салазар присутствовал при этом", — рассказывал журналист Марк Дэйли.

Именно Альберто Салазара называют тем волшебником, который превратил сомалийца в величайшего спортсмена Великобритании. 25 золотых медалей, 4 из которых олимпийские. И журналисты ВВС еще в 2015 году рассказали, каким именно видом магии пользовался Салазар. Л-карнитин – это аминокислота, которая вырабатывается естественным путем. Согласно некоторым исследованиям, если ввести ее напрямую в вену, то это поможет ускорению обмена веществ.

Журналистское расследование показало, что Фаре накануне марафона в 2014 году препарат вводил главный врач федерации легкой атлетики Великобритании Роб Чакраверти. И высокопоставленные спортивные чиновники Великобритании об этом не просто знали, но испытывали некоторые беспокойства, о чем обменивались в письмах.

"Хотя этот процесс полностью соответствует правилам WADA, существует философский спор о том, соответствует ли он духу спорта. Должен признать, что есть определенный градус дискомфорта", — писал Барри Фадж, главный тренер организации по дистанционному бегу Великобритании.

Препарат, который вводили атлету, привезли специально из Швейцарии, в Соединенном королевстве не нашли соответствующей концентрации Л-карнитина. ВАДА его использование допускало, но только при введении не более 50 миллилитров раз в 6 часов. Бывший тренер Фары настаивает, что все было в рамках нормы. Вот только самого Салазара уже поймали на том, что по его наставлению его помощникам и подопечным вводили дозы Л-карнитина, в десять раз превышающие допустимую. Спортсменам приходилось соглашаться под давлением Салазара.

"Он постоянно говорил мне: "Ты должна это сделать. Ты должна верить в эту программу, иначе я не буду тебя тренировать". На мне провели кучу испытаний, — рассказала Ари Ламбье, Бывшая подопечная Альберто Салазара. — Первым был курс тироидных препаратов – для щитовидной железы, несмотря на то, что она у меня была в порядке. Я должна была сдать Альберто мочу, чтобы он мог ее проверить и узнать, будет ли результат на допинг положительным. Это подтвердило для меня, что Альберто не стремился следовать правилам. Он всегда пытался как можно ближе подойти к их нарушению, чтобы добиться наилучших результатов среди своих атлетов и не быть при этом пойманным".

После признаний нескольких спортсменов, серии проведенных тестов, четырехлетнего расследования, проведенного антидопинговым агентством США, и закрытого суда, Салазара признали виновным в применении запрещенных методов и попытке фальсификации в процессе допинг-контроля. Дисквалифицировали на четыре года и решили заодно проверить его подопечных. WADA запросила у британцев допинг-пробы Фары. Ответили из Лондона резко.

"Я буду препятствовать передаче хранящихся у нас образцов для повторного тестирования, если не будет достоверных доказательств, что в них содержатся запрещенные вещества. Это не просто процедура разморозки и повторной заморозки пробы, а сложный процесс, который негативно влияет на пробу", — сообщил исполнительный директор антидопингового агентства Великобритании Николь Сапстед.

Такому ответу возмутились даже сами британцы, в том числе и легкоатлеты. По их мнению, если Фара не виновен, то боятся нечего, а если в его пробах обнаружат допинг, то пусть несет наказание. К тому же, за грешки за ним уже есть: легкоатлет несколько раз пропустил допинг тесты, а о введении Л-карнитина вообще предпочел соврать. Но в WADA, похоже, решили все спустить на тормозах и коллег из Лондона не продавливать. Все-таки бороться за чистоту в мировом спорте предпочитают пока исключительно с Россией.

"Нашим атлетам честь и хвала. Они постоянно находятся под пристальным вниманием, пробы берут в неудобное время – ночью, рано утром, поздно вечером. Двойные стандарты в WADA присутствуют, — считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. — WADA– инструмент сведения счетов с нашими спортсменами. Последний случай с биатлонистом Логиновым это подтвердил. Ложки нашлись, а осадок остался. Замарали репутацию, в шесть утра обыск провели, нанесли вред спортивной форме наших биатлонистов. Это пример неспортивной борьбы".

Впрочем, не исключено, что при новых данных после опубликованного расследования журналистов Фару все-таки выведут на чистую воду. Тем более что разбирательство в отношении его бывшего тренера окончательно не закрыто. Апелляцию Салазара рассмотрят в марте.