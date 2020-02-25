Рекорд по массовому спуску установили кузбасские спортсмены

25.02.2020, 10:26, Новости дня

Рекорд по массовому спуску установили 23 февраля кузбасские спортсмены. Спортивное мероприятие организовали в Шерегеше. Как передает ГТРК "Кузбасс", его приурочили ко Дню защитника Отечества и открытию чемпионата и первенства РФ по горнолыжному спорту.

В общей сложности с горы Зеленая одновременно стартовали 616 лыжников и сноубордистов. Зрелище было очень красочным — спортсмены специально оделись в куртки цветов российского флага. Получилось, что с горы спускался "живой" триколор. Принял участие в спуске и символ горнолыжных соревнований — йети. Рекорд РФ официально зафиксирован.

Как рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, организаторы даже не ожидали такого наплыва участников. Изначально не было задачи обязательно поставить рекорд. Тем приятнее, что столько любителей горнолыжного спорта собрались в одном месте, сообщил губернатор.

Текст:

ГТРК "Кузбасс"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Daily Mail — в топ «Лучших стран для воспитания детей» сверхдержавы не вошли

01.01 / На Новый год в Екатеринбурге мужчина открыл огонь из автомата

23.02 / Новые данные по коронавирусу: 2400 человек скончались, почти 79 тысяч человек заражены

16.01 / Коляда: История моей работы в министерстве – это пять месяцев вообще без зарплаты, а потом – голый оклад в 16 тыс. грн

16.02 / Берлин заявил о многочисленных нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию

03.01 / Сэйв вратаря сборной Украины попал в топ-10 в чемпионате Испании по итогам 2019 года

20.02 / «Укрпошта» ищет другие способы доставки посылок из Китая

22.01 / Политика: Завоеванная стабильность дает РФ шанс на развитие

31.01 / Нефть подорожала на решении ВОЗ по коронавирусу

17.01 / Украина получила в 2019 году полный пакет военной помощи – Пентагон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика