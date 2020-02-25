Рекорд по массовому спуску установили кузбасские спортсмены

25.02.2020, 10:26, Новости дня

Рекорд по массовому спуску установили 23 февраля кузбасские спортсмены. Спортивное мероприятие организовали в Шерегеше. Как передает ГТРК "Кузбасс", его приурочили ко Дню защитника Отечества и открытию чемпионата и первенства РФ по горнолыжному спорту.

В общей сложности с горы Зеленая одновременно стартовали 616 лыжников и сноубордистов. Зрелище было очень красочным — спортсмены специально оделись в куртки цветов российского флага. Получилось, что с горы спускался "живой" триколор. Принял участие в спуске и символ горнолыжных соревнований — йети. Рекорд РФ официально зафиксирован.

Как рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, организаторы даже не ожидали такого наплыва участников. Изначально не было задачи обязательно поставить рекорд. Тем приятнее, что столько любителей горнолыжного спорта собрались в одном месте, сообщил губернатор.

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ГТРК "Кузбасс"