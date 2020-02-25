Многодетная мать из Англии стала голой уборщицей

25.02.2020, 10:46, Новости дня

Британка Клэр О`Коннор решила заработать необычным образом: она открыла клининговую компанию, сотрудники которой будут оказывать услуги голышом. Она и сама готова взяться за уборку в домах клиентов в обнаженном виде.

Как сообщает местный портал KentOnline, многодетная мать раньше работала уборщицей в отеле, а потом решила работать на себя. Она открыла компанию Fantasy Clean, вдохновившись примером соотечественницы, занявшейся подобным бизнесом.

Согласно ценнику, который приводится на сайте Fantasy Clean, за услуги абсолютно голой уборщицы придется заплатить 95 фунтов стерлингов (почти 8 тысяч рублей) в час. Уборка топлес будет стоить 85 фунтов, а за 75 фунтов можно будет вызвать уборщицу в нижнем белье или эротическом костюме горничной. При этом никакие дополнительные услуги, помимо наведения чистоты, работницы фирмы оказывать не будут.

"Никаких прикосновений, фотосъемки, вообще ничего лишнего. Уборщица просто приходит, выполняет свою работу и уходит", – подчеркнула О`Коннор.

Хозяйка компании отметила, что не стесняется убираться у клиентов голой. Она добавила, что муж полностью одобряет ее занятие.