Тренер Фергюсона Браво: Нурмагомедов – это лучший сценарий для Тони

25.02.2020, 10:46, Новости дня

Чем ближе матчевая встреча за звание чемпиона американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, тем больше мнений и прогнозов. Высказался и тренер американца Эдди Браво.

"Все прекрасно знают, что мы готовились к Хабибу долгое время, — цитирует наставника MMAJunkie. – Мы всегда готовимся к худшему сценарию, а Хабиб – худший сценарий. Пожалуй, он лучший борец в партере за всю историю лиги и как с этим справиться – самая сложная задача в истории ММА".

По словам Браво, "проблема с Хабибом в том, что Хабиб непобедим": "Без сомнения, он один из лучших бойцов всех времен. Но нужно помнить и это: есть несколько боев Хабиба – а мы смотрели их все – где мы не видели классического Хабиба. Так что шансы есть".

Как уже сообщали Вести.Ru, поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится в Бруклине 18 апреля. Ранее матчи между Хабибом и Тони назначались и срывались четыре раза – по два раза по вине каждого бойца. Россиянин выиграл 28 боев в MMA без поражений, из них 12 – в рамках UFC, Фергюсон выиграл 25 поединков и трижды проиграл, его победная серия в рамках американской лиги составляет 12 боев.