В Омске возбудили дело о превышении должностных полномочий при задержании Дмитрия Федорова, рассказавшего о подброшенных наркотиках

25.02.2020, 10:44, Новости дня

В Омске Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции и Росгвардии при задержании местного жителя Дмитрия Федорова, рассказавшего о подброшенных наркотиках. Копию постановления о возбуждении дела опубликовал в телеграме депутат омского городского совета Дмитрий Петренко.

Подозреваемых в деле пока нет, в документе говорится о «неустановленных» сотрудниках омского отдела полиции №7 и управления вневедомственной охраны Росгвардии.

18 декабря 2019 года Федоров опубликовал видео и рассказал о задержании, которое произошло тремя днями ранее. По словам молодого человека, его остановили на улице двое нацгвардейцев и потребовали выложить содержимое карманов. Вскоре один из силовиков прервал омича и сам полез в карман доставать личные вещи, говорил Федоров. В итоге сотрудник Росгвардии вытащил у него пять свертков, которые Федорову не принадлежали, утверждал задержанный.

Против Федорова возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК). Адвокат Игорь Суслин также настаивал, что наркотики его подзащитному подбросили.

27 декабря 25-летнего жителя Омска Дмитрия Федорова нашли обезглавленным на железнодорожных путях. Депутат городского совета Омска Дмитрий Петренко, к которому Федоров накануне собирался принести документы, доказывающие его невиновность, заявил тогда, что видел тело и, по его мнению, «увечья неправдоподобны» для гибели под едущим поездом.

Одной из версий смерти Федорова правоохранительные органы называют самоубийство, сообщил его адвокат из Московской коллегии адвокатов Игорь Суслин после посещения участкового отдела полиции и морга.

Федоров был музыкантом, преподавал игру на барабанах. Работал в IT-технологиях, в системе «умный дом».