В Казахстане полицейские сдали в ломбард свои служебные планшеты

25.02.2020, 10:44, Новости дня

В Шымкенте полицейские сдавали свои служебные планшеты в ломбард. В департаменте полиции выявили пропажу служебных гаджетов и провели расследование, сообщает Liter.kz. Пока из органов в связи с этим делом никого не уволили.

Как пишет издание, о правонарушении стало известно в ходе судебного процесса над бывшим капитаном управления собственной безопасности дорожной полиции Шымкента за получение крупной взятки в туалете департамента. В суде экс-полицейский рассказал, что в момент задержания со взяткой он проводил расследование об исчезновении планшетов. Подсудимый говорил о десятке гаджетов, однако издание со ссылкой на свои источники отмечает, что в ломбард сдали более 30 планшетов.

В полиции подтвердили сдачу в ломбард шести планшетов, каждый стоимостью 185 тысяч тенге (примерно $490). «Выявлены шесть сотрудников полка патрульной полиции, все планшеты изъяты и все виновные должностные лица и их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – подчеркнули в пресс-службе ДП Шымкента.

Всего для служебного пользования полицейских было приобретено 1402 планшета на общую сумму 259 миллионов 370 тысяч тенге, для работы в полк (патрульной полиции) выдано 680 планшетов.

 



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