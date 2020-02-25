Названа дата встречи рабочей группы по Конституции с Путиным

25.02.2020, 10:44, Новости дня

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию планирует 26 февраля встретиться с президентом Владимиром Путиным, сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Крашенинников сообщил на заседании рабочей группы по вторник, что ведется подготовка к предстоящей встрече с Путиным, на которой будут обсуждаться «тексты, поправки, которые нами уже наработаны», передает ТАСС.

Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.