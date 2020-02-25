Сейчас твой телефон полетит! — россиянка набросилась на таксиста на глазах у своих детей

25.02.2020, 10:42, Новости дня

В Стерлитамаке конфликт между клиенткой такси и водителем сняли на видео.

В Стерлитамаке попал на видео конфликт между клиенткой такси и водителем на видео. Кадры инцидента опубликовали в соцсетях.

Женщина вызвала автомобиль такси, при этом не указав, что вместе с ней поедут двое маленьких детей. Водитель отказался везти клиентку, так как в машине было только одно детское кресло.

После словесной перепалки гражданкапозвонила диспетчеру такси и стала вызывать другой автомобиль. При этом она снова намеренно не оповестила о том, что с ней два ребенка.

«У меня нету детей!», — говорит в трубку женщина.

«Как так нет детей? С вами же два ребенка!», — возмутился водитель такси, на глазах которого происходил диалог матери с диспетчером.

После этих слов гражданканабросилась на водителя с кулаками и оскорблениями на глазах у детей. От увиденного они перепугались и стали плакать.

«Мама, давай выйдем, пожалуйста!», — просит разъяренную родительницу один из ребят.

Водитель смог сдержаться и не потерял самообладания. Он вышел из машины и попросил женщину покинуть салон. Однако гражданкане спешила покидать автомобиль, продолжая оскорблять таксиста.

В конечном итоге мама с детьми все же вышла из такси, выкрикивая вслед нелестные комментарии. Например, агресссивно настроенная гражданкапожелала водителю «попасть в аварию».



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