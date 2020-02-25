Жена Ярославского показала своих мужчин

25.02.2020, 10:42, Новости дня

Марина Ярославская поделилась на своей персональной странице в Instagram фото, на котором запечатлен ее муж – 60-летний украинский бизнесмен Александр Ярославский вместе с 12-летним сыном Владимиром и 60-летним тестем Сергеем Свентицким.

«Мои защитники», – подписала фото супруга украинского миллиардера. 

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Мои защитники! ♥ * Хочу, чтобы вне зависимости от праздников, мы чаще говорили свои мужчинам как мы их любим и гордимся ими. #защитники #муж #отец #сын #sv_marinka

A post shared by @ marinka on Feb 23, 2020 at 7:05am PST

Подписчики супруги Ярославского отметили ее внешнее сходство с отцом.

Ярославский и Сергей Свентицкий – ровесники. В ноябре 2019 году супруга Ярославского, поздравляя отца с днем рождения, написала, что 19 ноября он отмечает 60-летие.

Ярославский праздновал свой 60-летний юбилей 5 декабря.

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И редко делюсь какими-то историями из своей личной жизни, но сегодня такой День, что мне самой хочется делиться и делиться радостью! Почему? Потому что у моего папы День рождения — Юбилей! #60 Совсем не верится что уже столько времени прошло. Мне иногда кажется, что я только недавно закончила школу и все так же беззаботно живу под родительским крылом. В атмосфере бесконечной и безусловной любви, но отнюдь не безнаказанности. Не могу сказать, что меня воспитывали в сильной строгости, но у папы всегда были четкие правила. «Сказала, что придешь в такое-то время, будь любезна сделай». «Пока все уроки не сделаешь, никакого телевизора». И он никогда не кричал, просто разговаривал, объяснял. Мы могли часами напролёт разговаривать о том, о сём. Он рассказывал мне, что будет, когда я вырасту. О каких-то взрослых вещах, которые я уже только спустя время до конца поняла, и благодаря этому была готова к взрослой жизни. Я спокойно расказывала/ спрашивала о парнях: “а почему они так себя ведут?” и делилась своими детскими и подростковыми впечатлениями. Мама всегда была более эмоциональной * и переживала, поэтому с папой было проще что-то решить * Наверное, немаловажно и то, что мы — два Скорпиона в семье и понимаем друг друга без слов. Сейчас мой папа уже не просто папа, а еще и самый любимый дедушка. Дети его обожают, всегда за него горой, только попробуй что-то сказать * Я благодарна Всевышнему за то, что у меня такие замечательные, потрясающие родители. С Днём Рождения, Папуля! Крепкого тебе здоровья! Мы тебя любим! * #sv_marinka

A post shared by @ marinka on Nov 6, 2019 at 3:18am PST

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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