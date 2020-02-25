Срок безвизового пребывания украинцев в Монголии и Аргентине увеличится вдвое с 14 марта

25.02.2020, 10:42, Новости дня

С 14 марта вдвое увеличивается строк пребывания украинцев в Монголии и Аргентине. Об этом 24 февраля проинформировала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Согласно новым правилам, граждане Украины могут находиться в Аргентине без виз 90 дней в течение 180 дней. Раньше это было 90 дней в течение календарного года.

«Аналогично упрощение взаимно применяется украинской стороной для граждан Аргентины», – добавили в ведомстве.

#Україна та #Аргентина зміцнюють двосторонні зв’язки: з 14 березня 2020р. удвічі збільшується строк безвізового перебування громадян України на території Аргентини.

pic.twitter.com/FQinlE8Ojs

— MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) February 24, 2020

25 февраля Кабмин Украины утвердил протоколы между правительствами Монголии и Аргентины, предусматривающие увеличение срока безвизового пребывания украинцев в этих странах.

По итогам 2019 года Украина опустилась на две строчки в мировом рейтинге паспортов, заняв 43-е место, говорится в обновленном рейтинге паспортов компании Henley & Partners. Общее количество стран, которые без визы или с визой по прибытии могут посещать граждане Украины, достигло 128.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Новый температурный рекорд зафиксировали на острове Сеймур в Антарктике

30.12 / Экс-премьера Хорватии Санадера приговорили к шести годам тюрьмы за получение взятки

18.02 / Елисеев утверждает, что Порошенко не пустили на мероприятие Мюнхенской конференции из-за Зеленского

30.12 / В России выросло количество бедных

22.01 / Полиция задержала сторонников якутского шамана. Сам Габышев заперся в доме

20.01 / Автомобилям с номерами Приднестровья запретят въезд на Украину

10.02 / Украинцы устроили травлю тренера гимнасток из-за выступления в России

15.01 / Правительство назначило Новикова главой НАПК

20.01 / Мужчина спас от снежной глыбы женщину во Владивостоке

10.02 / Коронавирусом заболеет каждый 20-й житель Уханя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика