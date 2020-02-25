Германию напугала вспышка коронавируса в Италии

25.02.2020, 10:37, Новости дня

На фоне вспышки коронавируса COVID-19 в Италии в Берлине прогнозируют осложнение ситуации и рост числа заболевших в ФРГ, сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

Шпан заявил, что «эпидемия коронавируса достигла Европы», и необходимо быть готовым к распространению болезни в Германии, передает Deutsche Welle.

Он добавил, что «динамика ситуации – крайне высокая».

С учетом того, что в Германии до сих пор зафиксированы всего 16 случаев заболевания, контактировавших с передатчиками вируса лиц еще возможно выявить.

Если же число инфицированных возрастет, ситуация перейдет в «следующую фазу», когда основной акцент необходимо будет делать на лечение и на предоставление необходимых инструкций населению.

На вопрос о том, может ли быть закрыт въезд в отдельные города ФРГ, министр здравоохранения сказал, что теоретически все возможно, однако целесообразным подобный шаг не является.

«Начиная от отмены крупных мероприятий (…) до полной изоляции целых городов существует целый ряд промежуточных шагов», – указал Шпан, добавив, что власти всегда реагируют «соразмерно и пропорционально».

Глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер в свою очередь также высказал сомнение, что в Германии отдельные города могут быть полностью переведены на режим карантина.

По его словам, в КНР это стало возможным только через привлечение военных.

Между тем эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден, и, несмотря на большое количество заразившихся в Европе, ситуацию нельзя назвать глобальной пандемией – таким термином называют только «распространение нового вируса по всей планете».

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что «цифры из Италии, Ирана и Южной Кореи очень беспокоят, но сейчас речь идет об эпидемии в отдельных странах».

ВОЗ привела еще несколько фактов о коронавирусе: в данный момент смертность от него составляет 0,7%, пациенты с мягкими симптомами выздоравливают за две недели, с тяжелыми – до семи недель.

Напомним, число умерших от последствий заболеваний, вызванных короновирусом, в Италии накануне достигло семи. Последние четыре жертвы – трое пожилых мужчин и женщина, страдающая раком.

Число диагностированных случаев заражения COVID-19 на севере Италии превысило 220, большинство из них в Ломбардии и Венето. В регионе закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры как минимум на неделю, а также запретили массовые мероприятия. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.

В Китае число жертв коронавируса достигло 2тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек.