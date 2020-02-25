Какие изменения ждут россиян после 1 марта

25.02.2020, 10:31, Новости дня

С 1 марта в РФ вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян. В частности, будет разрешен ввоз в страну необходимых для пациентов незарегистрированных лекарств, меняются правила технического осмотра машин старше 30 лет, а у адвокатов появится так называемый гонорар успеха, сообщает News.ru.

Ввоз незарегистрированных лекарств

С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию РФ незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам. Соответствующее решение будет принимать специальная медицинская комиссия. По мнению экспертов, это существенно повысит доступность для россиян определенных импортных лекарств.

В частности, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство выделит 22 миллиона рублей на закупку за границей незарегистрированных в РФ лекарств для тяжелобольных детей.

Техосмотр для старых автомобилей

С 1 марта начинает действовать новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом, в отношении автомобилей старше 30 лет. Теперь они должны будут проходить специальную экспертизу. В частности, специалисты проверят общее техническое состояние машины, двигатель, узлы, шасси, внешнее состояние и интерьер. Если будет найдено множество отклонений от заводского выпуска, то техпаспорт владельцу не выдадут.

Адвокатские гонорары

С 1 марта изменятся некоторые аспекты регулирования адвокатской деятельности и адвокатуры. В частности, в соглашение об оказании юридической помощи можно будет включать условие, согласно которому размер вознаграждения будет зависеть от результата оказания адвокатом помощи. Исключение — юридическая помощь по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Формат кассовых чеков

С 1 марта существенно поменяется формат кассовых чеков. Большинство изменений коснутся реквизитов бумажного кассового чека — рядом с наименованием маркированного товара появится буква "М". Однако в электронном чеке будет отображаться только код маркировки. Пока обязательному клишированию подлежат алкоголь, табак, меховые изделия. Однако вскоре изменения распространятся на одежду, обувь и лекарства.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / СМИ опубликовали видео момента авиакатастрофы рейса МАУ в Тегеране

05.02 / В Раде хотят запретить музыку и сериалы в транспорте

02.02 / Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

21.01 / В 2019 году из украинских колоний убегали 19 раз – уголовно-исполнительная служба

03.02 / Похищение и убийство майдановца Сергиенко. Двум подозреваемым смягчили меру пресечения

07.02 / Стало известно о задержании главы УФСИН по Северной Осетии

23.01 / “Я должен быть вознагражден за то, что пережил“. Отец Меган Маркл считает, что королевская семья Великобритании ему обязана

07.02 / «Роскино» возглавила Евгения Маркова

25.01 / Захарова по-китайски поздравила жителей КНР

15.01 / Соболев пообещал 2 млн грн за информацию о заказчике покушения на него, в результате которого погиб его трехлетний сын

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика