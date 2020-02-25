«У меня папа и дедушка служили в советской армии». Maruv отреагировала на критику ее поздравления с 23 февраля

25.02.2020, 10:31, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv ответила в Stories Instagram на критику пользователей после публикации ею поздравления с советским и российским праздником –  23 февраля.

«Опять разгорелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля. Бл…дь, у меня папа, дедушка служили в советской армии. Хочу, бл…дь, и поздравляю. Не переживайте, с 14 октября тоже поздравлю. С праздником мужчин…» – сказала она.

23 февраля в СССР праздновался День советской армии и военно-морского флота. В РФ сейчас этот праздник называется День защитника отечества. В Украине 14 октября празднуется День защитника Украины.

За поздравление с 23 февраля Maruv назвали беспринципной.

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль. 

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промоакции политиков».

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на «Евровидение 2019»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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