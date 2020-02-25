СК взял на особый контроль дело о покушении на убийство мальчика под Мурманском

25.02.2020, 10:31, Новости дня

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился взять под контроль центрального аппарата уголовное дело о покушении на убийство мальчика в Мурманской области.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области 15-летний школьник избил ногами и пытался задушить 11-летнего мальчика, после чего закопал потерявшего сознание ребенка в снегу практически без одежды. Мальчик выжил, благодаря оперативному приезду скорой помощи.

Подросток арестован на два месяца, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как стало известно, это уже далеко не первое преступление молодого человека. Четыре года назад он уже утопил 8-летнего ребенка, но избежал ответственности из-за юного возраста.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, глава Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Мурманской области выяснить причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления, проверить отношения в семье и школе.

Сотрудники СКР дадут оценку деятельности сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных контролировать несовершеннолетних, совершивших противоправные действия.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / Эксперты изучат влияние соли на развитие гипертонии

07.02 / Коронавирус помешает Китаю опередить Голливуд в 2020 году

05.02 / В аэропорту Стамбула самолет после посадки развалился на части. Видео

23.02 / Лоза похвалил украинцев на «Евровидении»

05.02 / В Госдуме рекомендовали принять поправки о применении к бизнесу статьи УК об ОПГ

24.02 / Пенсионера, который назвал Путина фальсификатором выборов и вором, оштрафовали на 70 тысяч рублей

23.01 / Путин и Нетаньяху начали переговоры в Иерусалиме

27.01 / У задержанного за шпионаж японца нашли документы журналиста агентства Kyodo

14.01 / Арахамия рассказал, кто может заменить Яременко во главе комитета Рады

10.01 / Hill — палата представителей решила ограничить полномочия Трампа по развязыванию войны с Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика