В России планируется изменить правила выдачи кредитов

25.02.2020, 10:31, Разное

Многие банки в РФ планируют до конца 2020 года изменить правила выдачи кредитов для граждан. Главной причиной для этого станет переход на полностью безбумажную основу.

Отказ от привычных бумажных договоров и личное присутствие гражданина позволит существенно сократить не только время на обработку операции и предоставлять всю сумму на счёт уже в течение 10 минут, но и сократить расходы банка. В случае оцифровки всей базы экономия может составить до 90%. В связи с этим изменится и правило выдачи кредитов. Вероятнее всего, следует ожидать куда более серьёзной идентификации личности. С появлением биометрии этот процесс немного упростится, но всё равно существуют риски. Также в банках отметили, что сложности могут возникнуть из-за решения Центробанка, который в ряде операций требует от кредитно-финансового учреждения бумажный запрос на проведение той или иной операции.

Эксперты оценили все возможные риски при таком переходе от бумажных договоров к цифровым. Они отметили, что для заёмщика существует вероятность невнимательно прочитать условия, так как информация в электронном виде воспринимается куда хуже. Пожилым людям тоже будет сложнее привыкнуть к этой системе. Под угрозой и сами банки, ведь в случае непредвиденных обстоятельств и потери информации, суд будет на стороне гражданина и потребует от него выплачивать среднюю процентную ставку, независимо от условий банка.