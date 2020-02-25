Peugeot готовит серийный «заряженный» 508 Sport Engineered

25.02.2020, 10:31, Новости дня

Французская компания Peugeot представила «заряженную» версию концепта 508 Peugeot Sport Engineered, однако уже в текущем году состоится выход серийного экземпляра.

В настоящее время рассекречен внешний вид автомобиля, который имеет гибридную силовую установку. В частности, новинка приводится в движение 1,6-литровым бензиновым мотором и электрическими агрегатами с суммарной мощностью 350 л.с. При таких параметрах разгон до 100 км в час составит порядка 4,3 секунд. Французские разработчики ограничили максимальную скорость на уровне 25 км в час.

При полном заряде батареи станет возможным проехать на электротяге до 50 километров. Новинка 508 Peugeot Sport Engineered отличается формой бамперов, спойлером, а также «агрессивными» боковыми юбками, придающими более спортивный дизайн кузову.



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