Пьяный таксист разбил во дворе пять машин и скрылся

25.02.2020, 10:31, Новости дня

В Саратовской области во дворе жилого дома водитель такси разбил пять легковых машин и, не обращая внимания на попытки его остановить, скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в ночь на вторник в городе Энгельс. Водителя вскоре поймали. Выяснилось, что мужчина был пьян: по словам очевидцев, в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,9 промилле алкоголя.

Пересчитаны и подбитые таксистом автомобили: два Daewoo Matiz, Opel Astra, Renault Duster и Volkswagen Polo.



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