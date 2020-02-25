Во Франции вылечили всех больных COVID-19 – министр

25.02.2020, 10:30, Новости дня

Во Франции вылечили всех больных коронавирусной инфекцией. Об этом 24 февраля сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, сообщает телеканал BFMTV.

«На территории страны вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечен. Он больше не заразен и смог вернуться домой», – отметил Веран.

Министр сказал, что люди, возвращающиеся из Рима, не подвергаются проверкам на коронавирус, так как ни одного случая заболевания в итальянской столице не было.

15 февраля во Франции умер 80-летний китайский турист из провинции Хубэй.

24 февраля автобус, прибывший из Милана в Лион, оцепил медицинский персонал в масках из-за подозрения на коронавирусную болезнь у водителя. Он был госпитализирован. Все пассажиры провели в салоне несколько часов, прежде чем им позволили выйти. В тот же день был заблокирован полицейский участок в 13-м округе Парижа – трое китайских туристов пришли в полицию с заявлением о краже, одному из них стало плохо.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, заболевших 77 658. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 29 странах. За сутки – 300 новых случаев. Общее число погибших составляет 23 человека. Только за последние сутки жертвами вируса стали шесть человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Польский эксперт — в сдерживании России главное — не переусердствовать с укреплением восточного фланга НАТО

15.02 / Штайнмайер: Россия снова сделала военную силу и насильственное изменение границ инструментом политики

19.02 / В американском штате Юта хотят декриминализировать многоженство

16.01 / Мишустин назвал объем средств, необходимых на реализацию послания Путина

20.02 / В Украине произошли стычки полиции с местными жителями, протестующими против размещения эвакуированных из Китая

29.01 / Деятельность украинских медиа должна регулироваться двумя базовыми законами – эксперт Совета Европы

12.02 / День голосования по поправкам в Конституцию могут сделать выходным

15.01 / Гончарук о зарплатах министров: Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов

19.02 / Финансовые лидеры G20 ждут ускорения роста экономики, но отмечают угрозу вируса

18.01 / «Пострадала польская культура» — В МИД Польши заявили, что в РФ находятся реквизированные произведения искусства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика