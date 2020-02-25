Пласидо Доминго извинился перед обвинившими его в домогательствах женщинами

25.02.2020, 10:30, Новости дня

Испанский оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах.

Доминго заявил, что готов взять на себя «всю ответственность» за обвинения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press.

«Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру», – отметил певец. 

В августе о сексуальных домогательствах со стороны Доминго заявили восемь певиц и одна танцовщица. Из них восемь сделали это анонимно, и только певица Патрисия Вульф назвала свое имя. 

Кроме того, еще несколько женщин заявили, что он якобы делал им «непристойные предложения». Позже к обвинениям против Доминго присоединились еще 11 женщин. 

Напомним, 13 августа симфонический оркестр в американской Филадельфии решил отменить участие испанского оперного певца Пласидо Доминго в премьерном концерте сезона 18 сентября из-за обвинений в домогательствах в его адрес со стороны нескольких женщин.



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