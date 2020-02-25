Volkswagen анонсировал выход нового кроссовера Touareg R

25.02.2020, 10:30, Новости дня

Немецкий автогигант Volkswagen официально представит в Женеве «заряженный» кроссовер Touareg R.

Эксперты констатировали, что готовящаяся новинка является самой мощной в своей линейке. Автомобиль получил гибридную силовую установку из 3-литрового двигателя и электрического агрегата с суммарной мощностью 476 л.с. Известно, что кроссовер получил систему полного привода, а также 8-ступенчатую коробку передач.

В последующий период прогнозируется также внедрение адаптивной подвески, чего не стали включать в данную модель. Кроме того, на электротяге автомобиль может преодолеть до 45 километров. Несмотря на габариты и вес, осуществить разгон до сотни станет возможным за 5 секунд.



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