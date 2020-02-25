Hill — в сенате США призвали Помпео ввести санкции против России за «вмешательство» в выборы

25.02.2020, 10:30, Новости дня

Глава демократического меньшинства в сенате Чарльз Шумер, а также ряд других высокопоставленных членов этой партии призвали Госдепартамент и Министерство финансов США ввести санкции против российских лиц, уличённых во «вмешательстве» в американские выборы, пишет The Hill. Как отмечает газета, политики призвали госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина пойти на такие меры, чтобы покарать российских чиновников, включая президента РФ Владимира Путина с целью защиты национальной безопасности.


Reuters

Глава сенатского меньшинства Чарльз Шумер, а также ряд других высокопоставленных демократов призвали Госдепартамент и Министерство финансов США ввести санкции в отношении российских лиц, которые «вмешались» в американские выборы, пишет The Hill.

В письме госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину демократы американского сената высказали свою озабоченность сообщениями о том, что российские агенты уже «вмешиваются» в подготовительные мероприятия к выборам 2020 года с целью помочь предвыборным кампаниям президента Трампа и сенатора Берни Сандерса.

«В свете этой информации мы призываем вас немедленно и демонстративно ввести санкции в отношении правительства Российской Федерации, любых российских лиц, уличённых в подобном вмешательстве, а также в отношении лиц, действующих по их поручению или предоставляющих материальное или финансовое обеспечение усилий по вмешательству в выборы», — написали Шумер, а также сенаторы Шеррод Браун и Боб Менендес.

Сенаторы призвали Мнучина и Помпео воспользоваться их правомочным правом по введению санкций против российских граждан, включая президента РФ Владимира Путина и прочих правительственных чиновников.

При этом политики предупредили, что более мягкое наказание тех, кто вмешивается в выборы, будет трактоваться как «отказ от обязанности защищать и оберегать США от этой серьёзной угрозы американской национальной безопасности».

В последние годы демократы в сенате пытались продавить законопроекты с целью укрепления защиты американских выборов перед лицом иностранного вмешательства, однако все их попытки натыкались на сопротивление республиканцев, которые беспокоятся, что подобные инициативы федерализуют выборы, отмечает издание.



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