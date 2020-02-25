Российские банки откажутся от бумажных договоров с клиентами

25.02.2020, 10:30, Новости дня

Крупные российские банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.

В ближайшее время начнется заключение только электронных договоров, начиная от выдачи кредита, открытия счета, вклада или выпуске карты. Это можно будет делать в виртуальном режиме, сообщили "Известиям" представители банков.

Первыми полностью на электронные договора перейдут Сбербанк, ВТБ и другие крупные банки. Кредитные организации в этом случае сокращают расходы – рабочего времени и канцелярских материалов (катриджи, бумага и т.д.)

Сбербанк уже частично перешел на электронные договора — примерно 68,3 процента всех операций розничного направления оформляется в электронном виде, а 95 процентов предпринимателей уже использовали электронный документооборот. Пока кредитные договоры заключаются чаще на бумаге – около 80 процентов.

ВТБ, второй крупнейший банк страны, планирует перевести все свои 1,5 тысячи офисов на безбумажные технологии к концу первого квартала этого года. Банк уже 70 процентов  всех банковских услуг для граждан предоставляет в электронном виде — кредиты, карты, счета, вклады. ВТБ планирует экономить на отказе от бумажных договоров ежегодно по 1,5 миллиарда рублей к 2022 году.

Остальные крупные банки намерены отказаться от "бумаги" к концу 2021 года, или в начале следующего года.



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