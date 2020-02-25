В России закрываются три сахарных завода

25.02.2020, 10:30, Новости дня

В сельскохозяйственном сезоне 2020—2021 года в России закроются три сахарных завода из-за низких цен на продукцию. Об этом рассказал глава правления Союзроссахара Андрей Бодин, передают «Ведомости».

Речь идет о Мелеузовском сахарном заводе в Башкортостане, Нурлатском сахарном заводе в Татарстане и Товарковском сахарном заводе в Тульской области. Их суммарная мощность превышает 150 тысяч тонн.

Заводы не смогли обеспечить нужный уровень рентабельности из-за низкой среднегодовой цены на сахар, которая падала последние три года.

Сейчас цена находится на уровне 20 рублей за килограмм, это исторический минимум. Всего в России работают 74 сахарных завода.