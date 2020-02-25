Автоновости: Компания Volkswagen представит электрический спорткар с инновационной батареей

25.02.2020, 10:21, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен в скором времени приступить к выпуску нового электрического спорткара.

Особенностью новинки станет применение усиленной батареи. Специалисты высказывают предположения, что новый автомобиль получил двухдверное исполнение, а также многочисленные элементы от концептуальной версии ID.R. Зарубежные источники уверены в том, что новая модель построена на архитектуре MEB. При использовании данной платформы предполагается возможность выхода модели с разным типом привода.

Предполагается, что аккумулятор в автомобиле получит совершенно новый состав, за счет чего уровень мощности значительно увеличится. Остальные технические параметры автомобиля пока остаются неизвестными и будут объявлены несколько позже.