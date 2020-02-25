Археологи обнаружили в древнеегипетском саркофаге скрытое изображение бога Ра

25.02.2020, 10:20, Разное

В ходе изучения древнеегипетского саркофага американскими археологами внутри было обнаружено скрытое изображение бога Ра. Рисунок покрывал толстый слой некоего вещества, схожего со смолой.
Данный саркофаг уже более века находится в музее Гарвардского университета. Его подарил состоятельный юрист Теодор Дэвис, в своё время являвшийся спонсором археологических раскопок на территории Египта. Питер дер Мануэлян, директор данного музея, рассказывая о находке учёных отметил, что момент обнаружения скрытого изображения был по-настоящему «душераздирающим». Под рисунком также находилось пояснение в виде нанесённых иероглифов, что на нём можно увидеть «великого бога Ра».

Внутри саркофага находились останки жреца Анкхонса, жившего в Фивах в 8-10 вв. до н. э. В дальнейшем специалисты планируют создать цифровую модель древнеегипетского гроба, которую смогут увидеть не только учёные, но и любой желающий.



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