Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев рассказал о планах на ближайшее будущее

25.02.2020, 10:20, Разное

Около недели назад стало известно об уходе Дмитрия Шепелева с Первого канала. В связи с этим поклонники часто задают вопросы телеведущему о планах на будущее, и о ближайших из них он недавно пояснил на странице в Instagram.

В одной из публикаций в соцсети Дмитрий Шепелев констатирует, что в последнее время у него часто интересуются, чем он дальше будет заниматься и «где смотреть». Экс-ведущий скандального шоу «На самом деле» признаётся, что часто вспоминает фразу о самом главном в жизни – «поиске себя и успокоения». Именно этим Шепелев и займётся в ближайшее время. Вместе с сыном Платоном он намерен отправиться в горы, где мальчик будет кататься на сноуборде, а отец в это время насладится свежим морозным ветром.



Стоит отметить, что большинство подписчиков в комментариях к посту поддерживают решение Дмитрия Шепелева уйти с Первого канала. Некоторые фолловеры отмечают, что им было «печально» наблюдать за талантливым и харизматичным ведущим, тратившим мастерство «на постановочное шоу». Они желают Шепелеву найти своё место в жизни и заниматься по-настоящему стоящими и актуальными проектами.