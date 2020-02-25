Телезвезда сериала «Триггер» Виктория Маслова: «Мое сердце никогда не бывает свободным»

25.02.2020, 10:20, Разное

Российская актриса Виктория Маслова призналась, что мечтает о семье с большим количеством детей, но о личной жизни она предпочла не распространяться. Звезда сериала «Триггер» ограничилась утверждением, что сейчас ей удается совмещать профессиональную карьеру и отношения.
По словам 34-летней Виктории Масловой, сейчас она погружена в строительство актерской карьеры, но при этом ощущает, как в ней уживаются две ипостаси: заботливая мать и профессиональная артистка. В будущем она намерена завести много детей, поскольку считает, что они никак не помешают ее профессиональному росту.

Виктория Маслова привела в пример балерину Лопаткину, которая спустя неделю после родов уже выступала на сцене. Поэтому она не понимает, почему некоторые люди стремятся разделить карьеру и семью.

Подробно о личной жизни Виктория Маслова говорить не стала, но намекнула, что у нее есть молодой человек. Кроме того, актриса заявила, что «ее сердце никогда не бывает свободным». Сейчас телезвезда стремится проводить все свободное время с семьей.



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