«Левада-Центр»: Снизилась доля россиян, которые считают, что народу «нужна сильная рука»

25.02.2020, 10:19, Новости дня

Три четверти россиян (75%) считают, что стране нужен «сильный и властный руководитель». Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», пишут «Ведомости». По сравнению с ноябрем 2018 года этот показатель снизился на 5%. При этом доля тех, кто уверен, что нельзя передавать всю власть одному человеку, с 2018 года выросла на 4% – до 22%.

49% респондентов отмечают, что сильная рука нужна постоянно, 26% – что лишь иногда, в частности сейчас.

 

При этом почти 60% респондентов уверены, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа, 25% – что руководство живет только своими интересами, и лишь 14% считают власть «народной».

Согласно данным опроса, каждый пятый россиянин имеет «довольно ясное представление» о том, куда движется страна, у 40% оно «довольно смутное», а у 23% – нет никакого.

Директор «Левада-Центра» Лев Гудков пояснил, что желание видеть во главе государства сильного лидера связано с критическим отношением к власти. По мнению граждан, такой руководитель может справиться с бюрократией и восстановить справедливость. При этом Гудков отметил, что это не столько реальный лидер, сколько мифологизированное представление об отце нации: «Такова особенность нашей политической культуры – сочетание иллюзорных надежд на будущее и раздражения реальностью».

Как пояснил «Ведомостям» руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, противоречия между желанием сильной руки и претензиями к властям нет – это «старая история про хорошего царя и плохих бояр». 



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