Названа стоимость строительства дороги из Краснодара к Крымскому мосту

25.02.2020, 10:19, Новости дня

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило тендер на проведение первого этапа строительства скоростной трассы из Краснодара до Крымского моста.

Протяженность участка дороги составит 68 километров. На его строительство планируется направить 59 млрд рублей из федерального бюджета, информирует газета «Ведомости».

Контракт планируется заключить до конца марта. Отмечается, что новая трасса «должна стать главной дорогой Краснодарского края».

Стоимость всей автомагистрали протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб. Все маршруты в Крым оцениваются в 500 млрд рублей.

Ранее министр транспорта республики Крым Сергей Карпов сообщил, что пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой будет открыто 7 марта.

Также сообщалось, что по Крымскому мосту проехало более 1 млн грузовиков.